Де Брёйне продлит контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне близок к продлению контракта с клубом. По данным журналиста Sky Italia Фабрицио Романо, переговоры находятся в продвинутой стадии. Официальное объявление о пролонгации трудового договора должно состояться в ближайшее время.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. С тех пор бельгийский футболист провёл за английский клуб 234 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 58 голами и 98 результативными передачами на партнёров.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2023 года.