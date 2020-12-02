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Де Брёйне продлит контракт с «Манчестер Сити»

02 Декабря 2020, 18:59,

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне близок к продлению контракта с клубом. По данным журналиста Sky Italia Фабрицио Романо, переговоры находятся в продвинутой стадии. Официальное объявление о пролонгации трудового договора должно состояться в ближайшее время.

Кевин де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. С тех пор бельгийский футболист провёл за английский клуб 234 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 58 голами и 98 результативными передачами на партнёров.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до средины 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Кевин де Брёйне
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