Робертсон опроверг конфликт Салаха с Мане

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02 Декабря 2020, 17:36,
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опроверг информацию о проблемах в отношениях между Мохамедом Салахом и Садио Мане.
«Отношения между Салахом и Мане достаточно крепкие, как и отношения между другими футболистами команды. Именно поэтому в последние несколько лет мы были достаточно успешными. Без таких отношений мы бы этого не достигли», - цитирует Робертсона Liverpool Echo.
Робертсон отметил, что нападающие иногда должны быть эгоистичными на футбольном поле.
«Этим футболистам платят деньги за то, что они эгоистичны. Нам нужно, чтобы они рисковали и забивали голы в заключительной трети поля», - сказал шотландец.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Садио Мане, Эндрю Робертсон