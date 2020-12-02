Робертсон опроверг конфликт Салаха с Мане

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опроверг информацию о проблемах в отношениях между Мохамедом Салахом и Садио Мане.

«Отношения между Салахом и Мане достаточно крепкие, как и отношения между другими футболистами команды. Именно поэтому в последние несколько лет мы были достаточно успешными. Без таких отношений мы бы этого не достигли», - цитирует Робертсона Liverpool Echo.

Робертсон отметил, что нападающие иногда должны быть эгоистичными на футбольном поле.

«Этим футболистам платят деньги за то, что они эгоистичны. Нам нужно, чтобы они рисковали и забивали голы в заключительной трети поля», - сказал шотландец.