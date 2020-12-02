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Робертсон опроверг конфликт Салаха с Мане

02 Декабря 2020, 17:36,

twitter.com

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опроверг информацию о проблемах в отношениях между Мохамедом Салахом и Садио Мане.

«Отношения между Салахом и Мане достаточно крепкие, как и отношения между другими футболистами команды. Именно поэтому в последние несколько лет мы были достаточно успешными. Без таких отношений мы бы этого не достигли», - цитирует Робертсона Liverpool Echo.

Робертсон отметил, что нападающие иногда должны быть эгоистичными на футбольном поле.

«Этим футболистам платят деньги за то, что они эгоистичны. Нам нужно, чтобы они рисковали и забивали голы в заключительной трети поля», - сказал шотландец.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Садио Мане, Эндрю Робертсон
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