Матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл» перенесён

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» не сыграют 4 декабря, как было запланировано изначально. По информации официального сайта Премьер-лиги Англии, решение о переносе поединка 11-тура чемпионата было принято по просьбе гостевой команды, которая не имеет возможности полноценно готовиться к игре по причину вспышке коронавируса в команде. Сообщается также, что вердикт был вынесен после бесед с представителями соперников и медицинскими органами.

Изначально поединок был запланирован на 23:00 4 декабря. «Ньюкасл» пока не предоставлял официальной информации об именах заболевших игроков.