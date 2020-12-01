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Матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл» перенесён

01 Декабря 2020, 20:55,

Depositphotos

«Астон Вилла» и «Ньюкасл» не сыграют 4 декабря, как было запланировано изначально. По информации официального сайта Премьер-лиги Англии, решение о переносе поединка 11-тура чемпионата было принято по просьбе гостевой команды, которая не имеет возможности полноценно готовиться к игре по причину вспышке коронавируса в команде. Сообщается также, что вердикт был вынесен после бесед с представителями соперников и медицинскими органами.

Изначально поединок был запланирован на 23:00 4 декабря. «Ньюкасл» пока не предоставлял официальной информации об именах заболевших игроков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Астон Вилла, коронавирус в Англии
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