Футболист «Баварии» Давид Алаба не интересен «Челси».

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб очень доволен своей защитой и не планирует усиливать эту линию в ближайшее время. Отмечается, что и сам австриец не хотел бы продолжать свою карьеру в «Челси».

Контракт 28-летнего Алабы с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона, стороны уже долгое время не могут договориться о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне один из лидеров мюнхенского клуба сыграл тринадцать матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу, его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.