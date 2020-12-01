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Алаба не интересен «Челси»

01 Декабря 2020, 16:31,

Global Look Press

Футболист «Баварии» Давид Алаба не интересен «Челси».

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб очень доволен своей защитой и не планирует усиливать эту линию в ближайшее время. Отмечается, что и сам австриец не хотел бы продолжать свою карьеру в «Челси».

Контракт 28-летнего Алабы с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона, стороны уже долгое время не могут договориться о продлении соглашения.

В нынешнем сезоне один из лидеров мюнхенского клуба сыграл тринадцать матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу, его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Бавария, Давид Алаба
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