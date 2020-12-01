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Моуринью выступил против возвращения Эриксена в «Тоттенхэм»

01 Декабря 2020, 13:14,

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Хавбек миланского «Интера» Кристиан Эриксен не вернется в лондонский «Тоттенхэм», утверждает издание Football Insider.

Источник сообщает, что главный тренер английского коллектива Жозе Моуринью не заинтересован в приобретении 28-летнего датского полузащитника. Португальский специалист считает, что в клубе хватает игроков средней линии.

Ранее появилась информация об интересе к Эриксену со стороны мадридского «Реала», лондонского «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Действующее трудовое соглашение Кристиана с миланским грандом рассчитано до середины 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью, Кристиан Эриксен
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