«Эвертон» хочет арендовать защитника «Барселоны»

Французский защитник Самуэль Юмтити, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, оформить аренду 27-летнего футболиста хочет «Эвертон». Сам Юмтити также изъявляет желание покинуть «сине-гранатовых», поэтому будет готов к переезду в другой клуб.

Самуэль защищает цвета каталонского коллектива с 2016-го года. Действующий трудовой договор француза с клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Примеры Юмтити сыграл 13 поединков и получил шесть желтых карточек.