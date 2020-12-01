Матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл» может быть перенесён из-за коронавируса

Поединок между бирмингемской «Астон Виллой» и «Ньюкаслом» может быть перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане «сорок». Об этом информирует издание The Guardian.

Согласно информации источника, в конце минувшей недели четверо футболистов и один член тренерского штаба команды сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. 30-го ноября вся команда была переведена на самоизоляцию. Тренировочная база клуба будет закрыта минимум до среды.

Матч «Астон Вилла» - «Ньюкасл» запланирован на пятницу, четвертое декабря.

После десяти туров бирмингемцы занимают десятое место в Премьер-лиге, а «сороки» располагаются на 13-й строчке.