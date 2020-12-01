«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Эриксеном

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, правами на которого владеет миланский «Интер», попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

Согласно информации портала Goal, заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста проявляет руководство «Манчестер Юнайтед». Эриксен имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге - с 2013-го по 2020-й год Кристиан защищал цвета лондонского «Тоттенхэма».

Ранее СМИ сообщали об интересе к датчанину со стороны мадридского «Реала», «Арсенала» и «ПСЖ».

Действующий контракт Эриксена с «нерадзурри» рассчитан до лета 2024-го года.