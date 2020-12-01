Дефо: «Сейчас Кейн и Сон - лучший дуэт в мировом футболе»

Экс-нападающий сборной Англии Джермейн Дефо поделился мнением об атакующей связке лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн - Сон Хынмин.

«То, что сделал Жозе Моуринью с этой парочкой - просто невероятно. В настоящий момент Кейн и Сон - лучший дуэт в мировом футболе», - приводит слова Дефо портал Goal.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Кейн провел десять матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач.

Сон принял участие в десяти поединках чемпионата Англии, отметившись девятью голами и двумя результативными передачами.

В настоящий момент «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ.