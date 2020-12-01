Клопп рассказал о сроках возвращения Алькантары

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сроках восстановления испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

«Повреждение сильно отразилось на его колене. Удар по ноге был настолько сильным, что Алькантара пока не может восстановиться. Не могу назвать точную дату возвращения Тьяго, но на это точно потребуется еще несколько недель», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдцев.

Алькантара находится в лазарете с 17-го октября. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в двух поединках, не отметившись голами и ассистами.