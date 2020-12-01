Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп рассказал о сроках возвращения Алькантары

01 Декабря 2020, 08:59,

fratria.ru

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о сроках восстановления испанского полузащитника Тьяго Алькантары.

«Повреждение сильно отразилось на его колене. Удар по ноге был настолько сильным, что Алькантара пока не может восстановиться. Не могу назвать точную дату возвращения Тьяго, но на это точно потребуется еще несколько недель», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдцев.

Алькантара находится в лазарете с 17-го октября. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в двух поединках, не отметившись голами и ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Тьяго Алькантара
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола