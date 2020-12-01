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«Астон Вилла» едва не спаслась в матче с «Вест Хэмом»

01 Декабря 2020, 00:58,

Евро-Футбол.Ру

Недавний лидер Премьер-лиги, «Астон Вилла», потерпела четвёртое фиаско в последних пяти матчах, играя на выезде «Вест Хэму». При этом «молотобойцы» в два раза реже соперника контролировали мяч и преобразили в голы все удары в створ ворот.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
(1:0) Огбонна Анджело 2'    
    25' Грилиш Джек (1:1)
(2:1) Боуэн Джаррод 46'    
Фабьянски Лукаш Бальбуэна Фабиан Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Цоуфал Владимир Райс Деклан Соучек Томаш Масуаку Артур   46' (Алле Себастьян (   46') Боуэн Джаррод   79' (Ноубл Марк (   79') Форнальс Пабло   53' Антонио Майкл   46' (Бенрахма Саид (   46')
Запасные: Лансини Мануэль Джонсон Бен Диоп Исса Рэндолф Даррен
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти   67'   88' (Эль-Мухамади Ахмед (   88') Конса Эзри Мингс Тайрон Таргет Мэтт Макгинн Джон Соарес Дуглас Хурихан Конор   74' (Траоре Бертран (   74') Трезеге   74' (Эль-Гази Анвар (   74') Уоткинс Олли Грилиш Джек
Запасные: Рамси Джакоб Тейлор Нил Стир Джед Накамба Марвелус
30 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

Уже на второй минуте Анджело Огбонна здорово сыграл головой после подачи корнера. В середине тайма бирмингемцы отыгрались после выстрела Джека Грилиша из-за штрафной. Не успел начаться второй тайм, как лондонцы снова забили, это Джаррод Боуэн подставил голову под навес. У «Астон Виллы» не получилось снова сравнять счет в основное время, а лучший момент был у Олли Уоткинса, пробившего с пенальти в перекладину. На 90-й минуте он все же исправился и замкнул прострел Мэтта Таргетта. Но и здесь фортуна отвернулась от атакующего игрока - минимальный офсайд!

«Вест Хэм» победил (2:1) и с 12-го места взлетел на пятое.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Хэм, Астон Вилла
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