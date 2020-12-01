«Астон Вилла» едва не спаслась в матче с «Вест Хэмом»

Недавний лидер Премьер-лиги, «Астон Вилла», потерпела четвёртое фиаско в последних пяти матчах, играя на выезде «Вест Хэму». При этом «молотобойцы» в два раза реже соперника контролировали мяч и преобразили в голы все удары в створ ворот.

Уже на второй минуте Анджело Огбонна здорово сыграл головой после подачи корнера. В середине тайма бирмингемцы отыгрались после выстрела Джека Грилиша из-за штрафной. Не успел начаться второй тайм, как лондонцы снова забили, это Джаррод Боуэн подставил голову под навес. У «Астон Виллы» не получилось снова сравнять счет в основное время, а лучший момент был у Олли Уоткинса, пробившего с пенальти в перекладину. На 90-й минуте он все же исправился и замкнул прострел Мэтта Таргетта. Но и здесь фортуна отвернулась от атакующего игрока - минимальный офсайд!

«Вест Хэм» победил (2:1) и с 12-го места взлетел на пятое.