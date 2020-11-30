«Фулхэм» больно ударил по мечтам «Лестера» о лидерстве

«Лестер» поддержал тенденцию 10-го тура Премьер-лиги и потерял очки вслед за другими командами топ-шестерки чемпионата Англии. «Лисы» играли против «Фулхэма» из зоны вылета и превзошли соперника разве что в контроле мяча (в два раза).

В первой трети матча фаворит создавал моменты, обстрелял штанги-перекладины и пропустил сам. Сначала Адемола Лукмен реализовал выход один на один, а спустя 8 минут Иван Кавалейру - пенальти. От двойного удара «Лестер» толком не отошел до конца матча, когда Харви Барнс расстрелял ворота после скидки от Джейми Варди. Но этого было мало.

«Фулхэм» победил и покинул зону вылета, его соперник упустил шанс догнать лидеров.