«Фулхэм» больно ударил по мечтам «Лестера» о лидерстве

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30 Ноября 2020, 22:29,
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«Лестер» поддержал тенденцию 10-го тура Премьер-лиги и потерял очки вслед за другими командами топ-шестерки чемпионата Англии. «Лисы» играли против «Фулхэма» из зоны вылета и превзошли соперника разве что в контроле мяча (в два раза).
Протокол игры
|30' Лукмен Адемола (0:1)
|38' Кавалейру Иван (0:2)
|(1:2) Барнс Харви 86'
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли • Эванс Джонни • Фухс Кристиан • Джастин Джеймс • Тилеманс Юри • Менди Нампалис 70' ( Ихеначо Келечи ( 70') • Томас Люк 46' ( Барнс Харви ( 46') • Прает Деннис 46' ( Юндер Дженгиз ( 46') • Мэддисон Джеймс • Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк • Морган Уэс • Чодури Хамза • Уорд Дэнни II
Ареола Альфонс • Рид Бобби • Эйна Ола • Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • 90'Робинсон Энтони • Лофтус-Чик Рубен 77' ( Лемина Марио ( 77') • Рид Харрисон • 18'Замбо-Ангисса Андре-Франк • Лукмен Адемола 90' ( Брайан Джо ( 90') • Кавалейру Иван 86' ( Митрович Александр ( 86')
Запасные: Родак Марек • Рим Тим • Кэрни Том • Камара Абубакар
30 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
В первой трети матча фаворит создавал моменты, обстрелял штанги-перекладины и пропустил сам. Сначала Адемола Лукмен реализовал выход один на один, а спустя 8 минут Иван Кавалейру - пенальти. От двойного удара «Лестер» толком не отошел до конца матча, когда Харви Барнс расстрелял ворота после скидки от Джейми Варди. Но этого было мало.
«Фулхэм» победил и покинул зону вылета, его соперник упустил шанс догнать лидеров.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Фулхэм