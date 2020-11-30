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«Фулхэм» больно ударил по мечтам «Лестера» о лидерстве

30 Ноября 2020, 22:29,


«Лестер» поддержал тенденцию 10-го тура Премьер-лиги и потерял очки вслед за другими командами топ-шестерки чемпионата Англии. «Лисы» играли против «Фулхэма» из зоны вылета и превзошли соперника разве что в контроле мяча (в два раза).

Протокол игры  
Лестер 1:2 Фулхэм
    30' Лукмен Адемола (0:1)
    38' Кавалейру Иван (0:2)
(1:2) Барнс Харви 86'    
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли Эванс Джонни Фухс Кристиан Джастин Джеймс Тилеманс Юри Менди Нампалис   70' (Ихеначо Келечи (   70') Томас Люк   46' (Барнс Харви (   46') Прает Деннис   46' (Юндер Дженгиз (   46') Мэддисон Джеймс Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон Марк Морган Уэс Чодури Хамза Уорд Дэнни II
Ареола Альфонс Рид Бобби Эйна Ола Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин   90' Робинсон Энтони Лофтус-Чик Рубен   77' (Лемина Марио (   77') Рид Харрисон   18' Замбо-Ангисса Андре-Франк Лукмен Адемола   90' (Брайан Джо (   90') Кавалейру Иван   86' (Митрович Александр (   86')
Запасные: Родак Марек Рим Тим Кэрни Том Камара Абубакар
30 ноября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

В первой трети матча фаворит создавал моменты, обстрелял штанги-перекладины и пропустил сам. Сначала Адемола Лукмен реализовал выход один на один, а спустя 8 минут Иван Кавалейру - пенальти. От двойного удара «Лестер» толком не отошел до конца матча, когда Харви Барнс расстрелял ворота после скидки от Джейми Варди. Но этого было мало.

«Фулхэм» победил и покинул зону вылета, его соперник упустил шанс догнать лидеров.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Фулхэм
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