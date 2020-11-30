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Клопп: «У меня недостаточно игроков, чтобы проводить ротацию»

30 Ноября 2020, 22:16,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз высказал недовольство относительного большого количества травм в своей команде.

«У меня недостаточно игроков, чтобы проводить ротацию. Дело даже не в престижности соревнования, а в количестве игроков. В субботу у нас играли сильнейшие.

Это не идеальная ситуация, но люди не хотят идти нам на встречу, упрощая расписание. Мы просто должны с этим справиться.

Травма Тьяго? Всё не так радужно, как могло показаться в самом начале. Не могу точно сказать, когда он восстановится, но это займёт ещё несколько недель», - цитирует Клоппа BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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