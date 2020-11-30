Эдерсон: «Я – лучший пенальтист в «Манчестер Сити»

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30 Ноября 2020, 21:40,
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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что стал сильнее под руководством Пепа Гвардиолы.
«Я чувствую, что сильно прибавил с тех пор, как перешёл в «Манчестер Сити», особенно важно отметить работу Пепа Гвардиолы. Это тренер, который добивается от своих игроков лучшей игры, поэтому мой стиль оказывает влияние на команду.
Тренирую ли я удары по воротам? Штрафные удары маловато, а что касается пенальти, то я являюсь лучшим пенальтистом в «Манчестер Сити», но мне не дают их исполнять. Ну да ладно, самое главное, что мы забиваем голы и побеждаем», - цитирует Эдерсона пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Эдерсон Мораес