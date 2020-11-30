«Манчестер Юнайтед» и Кавани сделали заявление по скандальной ситуации

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани употребил в Instagram слово, которое сочли проявлением расизма. На официальном сайте «красных дьяволов» появился комментарий клуба и игрока по этой ситуации.

«Сообщение задумывалось как ласковое приветствие другу, в котором я поблагодарил его за поздравления после игры. Я не хотел никого обидеть. Я категорически против расизма и удалил сообщение, как только мне объяснили, что его можно трактовать по-разному. Я хотел бы извиниться за это», - сказал Кавани.

«Нам ясно, что у Кавани не было злого умысла. Он удалил сообщение сразу, как только ему сказали, что его могут не так истолковать. Эдинсон извинился за любое непреднамеренное нарушение. «Манчестер Юнайтед» и все футболисты команды привержены борьбе с расизмом», - говорится в заявлении клуба.