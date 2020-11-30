​Коутиньо: «Всегда буду благодарен «Ливерпулю»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо высказался по поводу «Ливерпуля», за который он выступал с 2013 по 2018 год.

«Премьер-лига Англии – одна из самых захватывающих лиг в мире. Я всегда буду благодарен за возможность играть за такую команду, как «Ливерпуль». Нельзя сказать, что может или не может случиться в будущем. Сейчас моя единственная цель – добиться успеха с «Барселоной», - приводит слова Коутиньо испанский Sport.

В сезоне 2020/2021 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» девять матчей. В них бразилец забил три года и отдал два результативных паса на партнёров.