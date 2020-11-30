Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​Коутиньо: «Всегда буду благодарен «Ливерпулю»

30 Ноября 2020, 15:36,

Instagram

Атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо высказался по поводу «Ливерпуля», за который он выступал с 2013 по 2018 год.

«Премьер-лига Англии – одна из самых захватывающих лиг в мире. Я всегда буду благодарен за возможность играть за такую команду, как «Ливерпуль». Нельзя сказать, что может или не может случиться в будущем. Сейчас моя единственная цель – добиться успеха с «Барселоной», - приводит слова Коутиньо испанский Sport.

В сезоне 2020/2021 Филиппе Коутиньо провёл за «Барселону» девять матчей. В них бразилец забил три года и отдал два результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Ливерпуль, Филиппе Коутиньо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола