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Кин: «Футболисты «Тоттенхэма» недостаточно хороши для победы в АПЛ»

30 Ноября 2020, 12:32,

УЕФА

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался о чемпионских амбициях лондонского «Тоттенхэма».

«Жозе Моуринью уже выигрывал чемпионат Англии. У него прекрасный послужной список. Однако я не думаю, что футболисты «Тоттенхэма» достаточно хороши для победы в Премьер-лиге. У «шпор» есть Моуринью и Гарри Кейн, но этого недостаточно. Команда может провести успешный сезон, но вряд ли поборется за титул. «Манчестер Сити» точно сильнее», - цитирует Кина Sky Sports.

После десяти туров Премьер-лиги подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Рой Кин
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