«Лидс» претендует на форварда «Ливерпуля»

Бельгийский форвард Дивок Ориги, правами на которого владеет «Ливерпуль», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом сообщает издание Football Insider.

Как информирует источник, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет «Лидс». Ориги будет одной из приоритетных целей клуба в летнее трансферное окно. Не исключен вариант, при котором «Лидс» арендует бельгийца зимой, а по завершении сезона выкупит права на игрока.

В текущем сезоне Дивок принял участие в трех матчах «Ливерпуля», записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Контракт нападающего с мерсисайдцами истекает летом 2024-го года.