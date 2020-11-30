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«Лидс» претендует на форварда «Ливерпуля»

30 Ноября 2020, 11:41,

Liverpool FC

Бельгийский форвард Дивок Ориги, правами на которого владеет «Ливерпуль», может продолжить карьеру в другом английском клубе. Об этом сообщает издание Football Insider.

Как информирует источник, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет «Лидс». Ориги будет одной из приоритетных целей клуба в летнее трансферное окно. Не исключен вариант, при котором «Лидс» арендует бельгийца зимой, а по завершении сезона выкупит права на игрока.

В текущем сезоне Дивок принял участие в трех матчах «Ливерпуля», записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Контракт нападающего с мерсисайдцами истекает летом 2024-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лидс, Трансферы футбола - зима 2021, Дивок Ориги
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