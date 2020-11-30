«Арсенал» хочет подписать защитника «РБ Лейпцига»

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраим Конате может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание TodoFichajes.

Согласно информации источника, заполучить 21-летнего игрока хочет лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» планирует сделать предложение немецкому клубу в ближайшее время.

Что касается «РБ Лейпцига», то «быки» не намерены продавать французского защитника в середине сезона и хотят отложить переговоры до лета. Немцы рассчитывают выручить с продажи Конате не менее 50 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2023-го года.