«Арсенал» хочет подписать защитника «РБ Лейпцига»

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30 Ноября 2020, 09:13,
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Защитник «РБ Лейпцига» Ибраим Конате может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание TodoFichajes.
Согласно информации источника, заполучить 21-летнего игрока хочет лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» планирует сделать предложение немецкому клубу в ближайшее время.
Что касается «РБ Лейпцига», то «быки» не намерены продавать французского защитника в середине сезона и хотят отложить переговоры до лета. Немцы рассчитывают выручить с продажи Конате не менее 50 миллионов евро.
Действующий контракт футболиста истекает летом 2023-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - зима 2021, Ибраима Конате