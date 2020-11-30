Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Арсенал» хочет подписать защитника «РБ Лейпцига»

30 Ноября 2020, 09:13,

Global Look Press

Защитник «РБ Лейпцига» Ибраим Конате может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом рапортует издание TodoFichajes.

Согласно информации источника, заполучить 21-летнего игрока хочет лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» планирует сделать предложение немецкому клубу в ближайшее время.

Что касается «РБ Лейпцига», то «быки» не намерены продавать французского защитника в середине сезона и хотят отложить переговоры до лета. Немцы рассчитывают выручить с продажи Конате не менее 50 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, РБ Лейпциг, Трансферы футбола - зима 2021, Ибраима Конате
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве
ЦСКА не дожал «Фейеноорд» дома, команда Адвоката целый тайм играла в меньшинстве


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола