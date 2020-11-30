Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Лопетеги может возглавить клуб АПЛ

30 Ноября 2020, 08:48,

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Испанский специалист Хулен Лопетеги, ныне занимающий пост главного тренера «Севильи», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, 54-летний наставник может трудоустроиться в «Лидсе» следующим летом. В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Марсело Бьелса, однако его контракт с клубом истекает по завершении сезона-2020/2021. Новый договор стороны пока не подписали.

После десяти туров «Лидс» набрал 14 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда на выезде встретится с лондонский «Челси».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лидс, Хулен Лопетеги
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