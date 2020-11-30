Лопетеги может возглавить клуб АПЛ

Испанский специалист Хулен Лопетеги, ныне занимающий пост главного тренера «Севильи», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, 54-летний наставник может трудоустроиться в «Лидсе» следующим летом. В настоящий момент пост главного тренера команды занимает Марсело Бьелса, однако его контракт с клубом истекает по завершении сезона-2020/2021. Новый договор стороны пока не подписали.

После десяти туров «Лидс» набрал 14 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре команда на выезде встретится с лондонский «Челси».