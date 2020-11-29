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Моуринью: «У «Челси» в защите играет Силва, а у нас Родон из Чемпионшипа»

29 Ноября 2020, 23:27,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил игру защитника Джо Родона в матче с «Челси» (0:0).

«Ему было сложно, но он проявил свою индивидуальность. Я буду помогать Родону шаг за шагом, анализируя его игру. Судя по тому, что я видел, он допустил две ошибки, но после них Джо чувствовал себя более уверенно и комфортно – это важно. Вы хотите сравнить две команды, посмотрите на центральных защитников, у них играет Силва, у которого потрясающая карьера. У нас Родон из Чемпионшипа. Я должен быть счастлив. Родон – умный парень, который хочет учиться», - цитирует Моуринью BBC.

Напомним, что Родон перешёл в «Тоттенхэм» из «Суонси» в летнее трансферное окно.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Джо Родон
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