Лэмпард: «Мы должны были побеждать»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат матча с «Тоттенхэмом» (0:0).

«Всё было так, как я и ожидал. Я понимал, что мы будем много владеть мячом. Мы создали достаточное количество моментов, чтобы выиграть игру. Хорошо, что мы смогли сыграть на ноль против команды, которая настроена на контратаки. Их вратарь сделал отличный сейв в моменте с Маунтом.

Жиру? Он получил свой шанс. Оливье выиграл нам игру на неделе. Этот именно тот человек, который вам нужен на такой позиции, так что я не могу быть слишком критичным. Мы доминировали сегодня по владению мячом.

Я доволен сухим матчем, но мы должны были побеждать», - цитирует Лэмпарда Sky Sports.