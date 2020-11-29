Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Моуринью: «В раздевалке все были несчастливы – это очень важно для меня»

29 Ноября 2020, 22:15,

Global Look Press

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча с «Челси» (0:0).

«Я бы начал с того, что для меня очень важна реакция раздевалки. Не могу сказать, что команда была счастлива. Это лучшее чувство для меня. Когда вы приезжаете в гости к «Челси», то ничья является хорошим результатом. Оставаться на вершине – хорошо.

Мы должны были добиться большего, у нас были шансы и в последнюю минуту матча. Но главное, что мы не уступили. Льорис играл хорошо. Если кто-то и должен был выиграть этот матч, так это мы.

Ло Чельсо? У него было три варианта в концовке матча, но он выбрал худший. Я не жалуюсь. Это нормально», - цитирует Моуринью BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола