Моуринью: «В раздевалке все были несчастливы – это очень важно для меня»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча с «Челси» (0:0).

«Я бы начал с того, что для меня очень важна реакция раздевалки. Не могу сказать, что команда была счастлива. Это лучшее чувство для меня. Когда вы приезжаете в гости к «Челси», то ничья является хорошим результатом. Оставаться на вершине – хорошо.

Мы должны были добиться большего, у нас были шансы и в последнюю минуту матча. Но главное, что мы не уступили. Льорис играл хорошо. Если кто-то и должен был выиграть этот матч, так это мы.

Ло Чельсо? У него было три варианта в концовке матча, но он выбрал худший. Я не жалуюсь. Это нормально», - цитирует Моуринью BBC.