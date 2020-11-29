Чилуэлл: «Обе команды были хорошо готовы с точки зрения тактики»

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал результат матча с «Тоттенхэмом» (0:0) в рамках чемпионата Англии.

«Матч был на три результата. Считаю, что обе команды были хорошо готовы с точки зрения тактики, поэтому я доволен тем, что мы сыграли на ноль.

Когда ваш соперник обладает такой сильной атакой, то вы должны быть сконцентрированы все 90 минут. Сухой матч очень важен для нас.

Самое главное в чемпионате – очки, никто сегодня не хотел отдавать их сопернику. Конечно, мы планировали победить у себя дома, но хорошо, что мы не пропустили сегодня», - цитирует Чилуэлла Sky Sports.

После десяти туров «Челси» занимает третье место в АПЛ.