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Чилуэлл: «Обе команды были хорошо готовы с точки зрения тактики»

29 Ноября 2020, 21:50,

Global Look Press

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл прокомментировал результат матча с «Тоттенхэмом» (0:0) в рамках чемпионата Англии.

«Матч был на три результата. Считаю, что обе команды были хорошо готовы с точки зрения тактики, поэтому я доволен тем, что мы сыграли на ноль.

Когда ваш соперник обладает такой сильной атакой, то вы должны быть сконцентрированы все 90 минут. Сухой матч очень важен для нас.

Самое главное в чемпионате – очки, никто сегодня не хотел отдавать их сопернику. Конечно, мы планировали победить у себя дома, но хорошо, что мы не пропустили сегодня», - цитирует Чилуэлла Sky Sports.

После десяти туров «Челси» занимает третье место в АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Бен Чилуэлл
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