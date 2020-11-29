Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Родон – о ничьей с «Челси»: «Иногда приходится довольствоваться одним очком»

29 Ноября 2020, 21:44,

Global Look Press

Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон пообщался с прессой после матча против «Челси» (0:0) в рамках английской Премьер-лиги.

«Это тяжёлый матч. Дебютировать в стартовом составе в английской Премьер-лиге за сильный клуб – это мечта. Надеюсь, что такое событие пойдёт мне на пользу. «Челси» - сильный соперник, я оказался в составе в непростой день.

Большая игра, в которой вы сражаетесь с лучшими игроками в мире. Ошибки, конечно, были, но я буду учиться на них.

Мы хотим набирать три очка в каждой игре, но иногда приходится довольствоваться и одним баллом», - цитирует Родона Sky Sports.

Родон перешёл в «Тоттенхэм» в октябре из «Челси».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Джо Родон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью
«Ливерпуль» не заметил проблем с составом, смял «Лестер» и догнал «Тоттенхэм» Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола