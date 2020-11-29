Родон – о ничьей с «Челси»: «Иногда приходится довольствоваться одним очком»

Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон пообщался с прессой после матча против «Челси» (0:0) в рамках английской Премьер-лиги.

«Это тяжёлый матч. Дебютировать в стартовом составе в английской Премьер-лиге за сильный клуб – это мечта. Надеюсь, что такое событие пойдёт мне на пользу. «Челси» - сильный соперник, я оказался в составе в непростой день.

Большая игра, в которой вы сражаетесь с лучшими игроками в мире. Ошибки, конечно, были, но я буду учиться на них.

Мы хотим набирать три очка в каждой игре, но иногда приходится довольствоваться и одним баллом», - цитирует Родона Sky Sports.

Родон перешёл в «Тоттенхэм» в октябре из «Челси».