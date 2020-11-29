Родон – о ничьей с «Челси»: «Иногда приходится довольствоваться одним очком»

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29 Ноября 2020, 21:44,
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Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон пообщался с прессой после матча против «Челси» (0:0) в рамках английской Премьер-лиги.
«Это тяжёлый матч. Дебютировать в стартовом составе в английской Премьер-лиге за сильный клуб – это мечта. Надеюсь, что такое событие пойдёт мне на пользу. «Челси» - сильный соперник, я оказался в составе в непростой день.
Большая игра, в которой вы сражаетесь с лучшими игроками в мире. Ошибки, конечно, были, но я буду учиться на них.
Мы хотим набирать три очка в каждой игре, но иногда приходится довольствоваться и одним баллом», - цитирует Родона Sky Sports.
Родон перешёл в «Тоттенхэм» в октябре из «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Джо Родон