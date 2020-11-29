«Тоттенхэм» Моуринью и «Челси» Лэмпарда сыграли в шахматы: Очередной скучный матч между топами АПЛ

Центральный матч 10-го тура АПЛ состоялся в Лондоне: «Челси» принимал «Тоттенхэм».

Прости, «Ливерпуль», но две лучшие команды Англии прямо сейчас выясняли отношения в центральной битве десятого тура. «Челси» и «Тоттенхэм» - просто машины коронавирусного сезона. Игра обеих лондонских команд засияла новыми красками, лицами, добавилась стабильность, понимание тренера, немного удачи. И пошли серьёзные результаты. «Челси» выиграл шесть последних матчей, «Тоттенхэм» - пять.

Можно даже считать не так. У «шпор» в новом сезоне всего одно поражение – дубль Моуринью проиграл «Антверпену» рядовой матч Лиги Европы. А последние пять матчей, например, выиграны с общим счётом 12:2. У «Челси» тоже только одно поражение (ещё вылетели из кубка, по пенальти уступив как раз «шпорам») в основное время, влетели «Ливерпулю» во втором туре, испугавшись соперника. Но теперь ни «Челси», ни «Тоттенхэм» никого не боятся. Прочувствовали свою мощь.

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Лондонское дерби бодрее начали гости. Кейн всё лучше чувствует себя в роли распасовщика. С линии штрафной площади нашёл он Бергвейна, Стевен пробил в борьбе с Тьяго Силвой, но направил мяч выше створа. В ответ «Челси» счёт открыл. Бен Чилвел забросил мяч на ход Вернеру, Тимо легко обставил Орье и точно пробил в дальний угол, но только перед этим забрался в метровый офсайд. Счёт остался прежним.

После резвого начала игра успокоилась. «Тоттенхэм» и «Челси» избрали выжидательную тактику, накатывая малыми силами, такое часто бывает в новом сезоне АПЛ, когда команды слишком уважают друг друга. Много забросов в исполнении «шпор», дальний удар Мейсона Маунта, претендовавший на звание опасного момента. И всё, пожалуй. Лэмпард и Моуринью осторожничали, проводя партию в футбольные шахматы.

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Фолы превалировали над созидательной игрой. Каждую ошибку игроки старались исправить лично. Даже ценой нарушения. Так за пять минут на старте второго тайма по жёлтой карточке получили Бергвейн, Джеймс и Зума. И только один настоящий момент зрители увидели в концовке матча. Опять же Мейсон Маунт взял игру на себя, получив передачу от Канте, убрал на замахе соперника и пробил в угол метров с 20 – Уго Льорис выручил. В концовке команды тоже придумали пару интересных подходов, но безрезультатно. Хотя Зума и умудрился отдать мяч Моуре у своей штрафной площади.

По нулям разошлись «Тоттенхэм» и «Челси», никто не расстроился. Топ-клубы АПЛ теперь регулярно выдают скучные матчи, изначально соглашаясь на ничью. Один балл, кстати, позволил «шпорам» подвинуть «Ливерпуль» с первой строчки турнирной таблицы АПЛ.

Иван Терентьев