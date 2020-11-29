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«Тоттенхэм» Моуринью и «Челси» Лэмпарда сыграли в шахматы: Очередной скучный матч между топами АПЛ

29 Ноября 2020, 21:27,

Global Look Press

Центральный матч 10-го тура АПЛ состоялся в Лондоне: «Челси» принимал «Тоттенхэм».

Протокол игры  
Челси 0:0 Тоттенхэм
Менди Эдуар Джеймс Рис II   53' Зума Курт   55' Силва Тьяго Чилвел Бенджамин Ковачич Матео Канте Н'Голо Маунт Мэйсон   76' Зиеш Хаким   29'   83' (Хаверц Кай (   83') Абрахам Тэмми   79' (Жиру Оливье (   79') Вернер Тимо   74' (Пулишич Кристиан (   74')
Запасные: Рюдигер Антонио Аспиликуэта Сесар Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
Льорис Уго Орье Серж Родон Джо Дайер Эрик Регилон Серхио   89' Сиссоко Мусса Хёйбьерг Пьер-Эмиль Сон Хынмин   90' (Лукас Моура (   90') Н'Домбеле Тангай   65' (Ло Чельсо Джовани (   65') Бергвейн Стевен   50'   89' (Дэвис Бен (   89') Кейн Гарри
Запасные: Санчес Давинсон Бэйл Гарет Винисиус Карлос Харт Джо
29 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Прости, «Ливерпуль», но две лучшие команды Англии прямо сейчас выясняли отношения в центральной битве десятого тура. «Челси» и «Тоттенхэм» - просто машины коронавирусного сезона. Игра обеих лондонских команд засияла новыми красками, лицами, добавилась стабильность, понимание тренера, немного удачи. И пошли серьёзные результаты. «Челси» выиграл шесть последних матчей, «Тоттенхэм» - пять.

Можно даже считать не так. У «шпор» в новом сезоне всего одно поражение – дубль Моуринью проиграл «Антверпену» рядовой матч Лиги Европы. А последние пять матчей, например, выиграны с общим счётом 12:2. У «Челси» тоже только одно поражение (ещё вылетели из кубка, по пенальти уступив как раз «шпорам») в основное время, влетели «Ливерпулю» во втором туре, испугавшись соперника. Но теперь ни «Челси», ни «Тоттенхэм» никого не боятся. Прочувствовали свою мощь.

Embed from Getty Images

Лондонское дерби бодрее начали гости. Кейн всё лучше чувствует себя в роли распасовщика. С линии штрафной площади нашёл он Бергвейна, Стевен пробил в борьбе с Тьяго Силвой, но направил мяч выше створа. В ответ «Челси» счёт открыл. Бен Чилвел забросил мяч на ход Вернеру, Тимо легко обставил Орье и точно пробил в дальний угол, но только перед этим забрался в метровый офсайд. Счёт остался прежним.

После резвого начала игра успокоилась. «Тоттенхэм» и «Челси» избрали выжидательную тактику, накатывая малыми силами, такое часто бывает в новом сезоне АПЛ, когда команды слишком уважают друг друга. Много забросов в исполнении «шпор», дальний удар Мейсона Маунта, претендовавший на звание опасного момента. И всё, пожалуй. Лэмпард и Моуринью осторожничали, проводя партию в футбольные шахматы.

Embed from Getty Images

Фолы превалировали над созидательной игрой. Каждую ошибку игроки старались исправить лично. Даже ценой нарушения. Так за пять минут на старте второго тайма по жёлтой карточке получили Бергвейн, Джеймс и Зума. И только один настоящий момент зрители увидели в концовке матча. Опять же Мейсон Маунт взял игру на себя, получив передачу от Канте, убрал на замахе соперника и пробил в угол метров с 20 – Уго Льорис выручил. В концовке команды тоже придумали пару интересных подходов, но безрезультатно. Хотя Зума и умудрился отдать мяч Моуре у своей штрафной площади.

По нулям разошлись «Тоттенхэм» и «Челси», никто не расстроился. Топ-клубы АПЛ теперь регулярно выдают скучные матчи, изначально соглашаясь на ничью. Один балл, кстати, позволил «шпорам» подвинуть «Ливерпуль» с первой строчки турнирной таблицы АПЛ.

Иван Терентьев
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Челси, Тоттенхэм
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Комментарии (4)
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1
Oleg-Chelsea
29 Ноября 2020, 22:09

Угу, на последней минуте супер-Зума чуть не подарил счастье Тоттенхэму. Он все время, вроде нормально играет, а потом бах и такая пенка, что диву даешься, как может так играть крайний защитник в обороне. Славу богу, что Тоттенхэм оказался таким же раздолбаем, как и Челси)))

1
fireland
29 Ноября 2020, 22:02
Пристрелите бабрахэмку
0
Oleg-Chelsea
29 Ноября 2020, 22:09

Ой, ну просто мои мысли... господи, зачем он вообще нужен, полностью согласен. Два лайка!!!

1
Манчестерский Иппатий
29 Ноября 2020, 22:01

Жаль, опустили Маврушу... на первое место. А ведь нам самим там надо быть!
Зума чуть не "зарешал" все в самом конце. Видимо набегался...
Эбрахам - как можно столько косячить??

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