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​Фернандиньо может продолжить карьеру в МЛС

29 Ноября 2020, 11:53,

Шахтёр

Полузащитник Фернандиньо не ожидает нового продления контракта с «Манчестер Сити». Об этом футболист сообщил своим друзьям, передаёт Mirror.

В мае Фернандиньо исполнится 36 лет. Бразилец не намерен вешать бутсы на гвоздь и уже имеет предложения из Бразилии и США. Возможно, Фернандиньо переберётся в «Нью-Йорк Сити», имеющий общих владельцев с «Манчестер Сити».

Фернандиньо выступает за «Манчестер Сити» с 2013 года после перехода из донецкого «Шахтёра». В 322 матчах за «горожан» во всех соревнованиях бразильский футболист забил 23 гола и отдал 26 результативных передач на партнёров.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Фернандиньо, Нью-Йорк Сити
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