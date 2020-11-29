Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Арсенал» готов продать Пепе

29 Ноября 2020, 10:31,

Global Look Press

«Арсенал» готов продать вингера Николя Пепе, если поступит подходящее предложение. Об этом на своих страницах сообщает Daily Star.

По данным источника, в клубе считают, что они переплатили за футболиста, который не подходит для Премьер-лиги. Если верить данным transfermarkt, «канониры» заплатили за Пепе «Лиллю» 80 миллионов евро.

Отмечается, что «Арсенал» не готов продавать Пепе за низкую цену и готов рассмотреть варианты аренды с опцией выкупа.

В четырнадцати матчах сезона 2020/2021 во всех соревнованиях Пепе записал на свой счёт четыре забитых гола и два результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Николя Пепе
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