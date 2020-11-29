Моуринью: «У нас нет таких условий, как у некоторых клубов»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что он работает в условиях ограниченных возможностей по сравнению с некоторыми другими тренерами.

«У нас нет таких условий, как у некоторых клубов. Они создают сумасшедший рынок, а мы должны работать на этом рынке разумно. Мы сделали это, что позволило улучшить потенциал команды.

Если выше потенциал, выше ожидания. Но мы не зацикливаемся на турнирной таблице. Взглянуть в турнирную таблицу мы собираемся лишь тогда, когда чемпионат закончится», - цитирует Моуринью Sky Sports.

На момент начала десятого тура именно «Тоттенхэм» занимал первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая «Ливерпуль» по разности мячей.