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​Милнер: Футбол могут разлюбить из-за ВАР

28 Ноября 2020, 23:15,

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Футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер после ничьей с «Брайтоном» на выезде высказался по поводу работы системы ВАР.

«Ясно и очевидно, что нам нужно серьёзно обсудить работу ВАР. Уверен, не только я чувствую, что футбол можно разлюбить в его нынешнем состоянии», - написал Милнер в Twitter.

Напомним, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» со счётом 1:1. Команда Юргена Клоппа располагается на первом месте в таблице чемпионата Англии, но обойти её в воскресенье может «Тоттенхэм».

Добавим, что в прошедшей игре Милнер получил травму, что вызвало занимательный диалог Юргена Клоппа с журналистом.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джеймс Милнер
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