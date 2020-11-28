​Милнер: Футбол могут разлюбить из-за ВАР

Футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер после ничьей с «Брайтоном» на выезде высказался по поводу работы системы ВАР.

«Ясно и очевидно, что нам нужно серьёзно обсудить работу ВАР. Уверен, не только я чувствую, что футбол можно разлюбить в его нынешнем состоянии», - написал Милнер в Twitter.

Напомним, «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» со счётом 1:1. Команда Юргена Клоппа располагается на первом месте в таблице чемпионата Англии, но обойти её в воскресенье может «Тоттенхэм».

Добавим, что в прошедшей игре Милнер получил травму, что вызвало занимательный диалог Юргена Клоппа с журналистом.