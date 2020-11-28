«Эвертон» оступился в событийном матче с «Лидсом»

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28 Ноября 2020, 22:27,
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«Эвертон» с «Лидсом» провели яркий матч в рамках 10-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма Хамес Родригес с острого угла поразил ворота, но при этом находился в офсайде. Не был засчитан и гол Ришарлисона, из-за офсайда у партнера, который мешал голкиперу. Гости ответили ударом Джека Харрисона головой в штангу.
После перерыва уже гол «Лидса» был отменен из-за положения вне игры, а вот меткий удар Рафиньи был забит по правилам, и «Лидс» отпраздновал победу (1:0), поднявшись в середину таблицы с 14 очками в активе.
Протокол игры
|79' Рафинья Диас (0:1)
Пикфорд Джордан • Годфри Бен • Кин Майкл • Холгейт Мэйсон 82' ( Бернард Дуарте ( 82') • Дэйвис Том 61' ( Делф Фабиан ( 61') • Дукуре Абдулай • Аллан Маркес • 90'Айуоби Алекс 67' ( Гомеш Андре ( 67') • Родригес Хамес • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри • Тосун Дженк • Лоссль Йонас • Сигурдссон Гильфи
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • 26'Кох Робин • Купер Лиам • 90'Даллас Стюарт • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас 85' ( Поведа Иан ( 85') • Клих Матеуш • Харрисон Джек 89' ( Кошта Элдер ( 89') • Алиоски Эгзиян • Бэмфорд Патрик 90' ( Морено Родриго ( 90')
Запасные: Робертс Тайлер • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Стрёйк Паскаль
28 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Лидс