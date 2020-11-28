«Эвертон» оступился в событийном матче с «Лидсом»

«Эвертон» с «Лидсом» провели яркий матч в рамках 10-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма Хамес Родригес с острого угла поразил ворота, но при этом находился в офсайде. Не был засчитан и гол Ришарлисона, из-за офсайда у партнера, который мешал голкиперу. Гости ответили ударом Джека Харрисона головой в штангу.

После перерыва уже гол «Лидса» был отменен из-за положения вне игры, а вот меткий удар Рафиньи был забит по правилам, и «Лидс» отпраздновал победу (1:0), поднявшись в середину таблицы с 14 очками в активе.