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«Эвертон» оступился в событийном матче с «Лидсом»

28 Ноября 2020, 22:27,

Евро-Футбол.Ру

«Эвертон» с «Лидсом» провели яркий матч в рамках 10-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма Хамес Родригес с острого угла поразил ворота, но при этом находился в офсайде. Не был засчитан и гол Ришарлисона, из-за офсайда у партнера, который мешал голкиперу. Гости ответили ударом Джека Харрисона головой в штангу.

После перерыва уже гол «Лидса» был отменен из-за положения вне игры, а вот меткий удар Рафиньи был забит по правилам, и «Лидс» отпраздновал победу (1:0), поднявшись в середину таблицы с 14 очками в активе.

Протокол игры  
Эвертон 0:1 Лидс
    79' Рафинья Диас (0:1)
Пикфорд Джордан Годфри Бен Кин Майкл Холгейт Мэйсон   82' (Бернард Дуарте (   82') Дэйвис Том   61' (Делф Фабиан (   61') Дукуре Абдулай Аллан Маркес   90' Айуоби Алекс   67' (Гомеш Андре (   67') Родригес Хамес Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Мина Йерри Тосун Дженк Лоссль Йонас Сигурдссон Гильфи
Меслье Иллан Эйлинг Люк   26' Кох Робин Купер Лиам   90' Даллас Стюарт Филлипс Кэлвин Рафинья Диас   85' (Поведа Иан (   85') Клих Матеуш Харрисон Джек   89' (Кошта Элдер (   89') Алиоски Эгзиян Бэмфорд Патрик   90' (Морено Родриго (   90')
Запасные: Робертс Тайлер Касилья Кико Дэвис Лейф Стрёйк Паскаль
28 ноября. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Лидс
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