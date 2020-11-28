Гвардиола объяснил отсутствие Агуэро

В субботу «Манчестер Сити» разнёс «Бёрнли» в матче чемпионата Англии со счётом 5:0. В заявке «горожан» не оказалось аргентинского форварда Серхио Агуэро. После игры тренер команды Хосеп Гвардиола прояснил ситуацию.

«У Агуэро опухло колено. Надеюсь, что завтра он вернётся к тренировкам», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что Агуэро очень болезненно воспринял новость о смерти легенды футбола Диего Марадоны. Многие связывали отсутствие Серхио в заявке «Манчестер Сити» с психологическими моментами.

Добавим, что действующий контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона.