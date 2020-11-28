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​Гвардиола преодолел отметку в 1000 набранных очков в карьере тренера

28 Ноября 2020, 20:24,

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«Манчестер Сити» в субботу отпраздновал победу над «Бёрнли» со счётом 5:0. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола преодолел отметку в 1000 набранных очков в карьере тренера в матчах национальных чемпионатов. Теперь у испанского специалиста 1002 очка, сообщает Sky Sports. 

373 очка под руководством Гвардиолы в Ла Лиге набрала «Барселона» (2,45 очка за игру в среднем). 257 очков испанец взял у руля «Баварии» в Бундеслиге (2,52 очка за игру в среднем). Во главе «Манчестер Сити» Хосеп набрал 372 балла в Премьер-лиге (2,31 очка за игру в среднем).

Тренерский мостик «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял в 2016 году. Недавно испанец продлил контракт до средины 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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