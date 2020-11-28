«Манчестер Сити» покуражился в матче с «Бёрнли»

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28 Ноября 2020, 19:56,
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В 10-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» устроил форменный разгром «Бёрнли», забив в ворота соперника половину от ранее забитых голов в текущем сезоне - 5:0. Рияд Марез оформил хет-трик, еще по голу на счету Бенджамина Менди и Феррана Торреса.
«Горожане» ушли с 14-го места и поднялись на восьмую сточку в таблице, набрав 15 очков.
Протокол игры
|Манчестер Сити
|5:0
|Бёрнли
|(1:0) Марез Рияд 6'
|(2:0) Марез Рияд 22'
|(3:0) Менди Бенджамин 41'
|(4:0) Торрес Ферран 66'
|(5:0) Марез Рияд 69'
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Стоунс Джон • Диаш Рубен 70' ( Гарсия Эрик ( 70') • Менди Бенджамин • Де Брёйне Кевин • Родри Эрнандес 46' ( Фернандиньо Фернандо ( 46') • Гюндоган Илкай • Марез Рияд • Жезус Габриэль • Торрес Ферран 67' ( Фоден Фил ( 67')
Запасные: Силва Бернарду • Стерлинг Рахим • Стеффен Закари • Канселу Жоау
Пикок-Фаррелл Бэйли • Лоутон Мэттью • Ми Бен • Тарковски Джеймс • Тэйлор Чарли • Родригес Джей • Вествуд Эшли • Бенсон Джош • Макнил Дуайт • Вуд Крис 67' ( Питерс Эрик ( 67') • Барнс Эшли 81' ( Выдра Матей ( 81')
Запасные: Норрис Уилл • Гудмундссон Йоханн • Данн Джимми • Лонг Кевин • Гудридж Мэйс
28 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Бёрнли, Рияд Марез
ай нормуль резалт.. жаль брёйн в концовочке пушкой в стойку угодил.. пепка до следующега мача не физрук.. )))
Какой он переменчивый получается - пепка)