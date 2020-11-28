«Манчестер Сити» покуражился в матче с «Бёрнли»

В 10-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» устроил форменный разгром «Бёрнли», забив в ворота соперника половину от ранее забитых голов в текущем сезоне - 5:0. Рияд Марез оформил хет-трик, еще по голу на счету Бенджамина Менди и Феррана Торреса.

«Горожане» ушли с 14-го места и поднялись на восьмую сточку в таблице, набрав 15 очков.