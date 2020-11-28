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«Манчестер Сити» покуражился в матче с «Бёрнли»

28 Ноября 2020, 19:56,

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В 10-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» устроил форменный разгром «Бёрнли», забив в ворота соперника половину от ранее забитых голов в текущем сезоне - 5:0. Рияд Марез оформил хет-трик, еще по голу на счету Бенджамина Менди и Феррана Торреса.

«Горожане» ушли с 14-го места и поднялись на восьмую сточку в таблице, набрав 15 очков.

Протокол игры  
Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
(1:0) Марез Рияд 6'    
(2:0) Марез Рияд 22'    
(3:0) Менди Бенджамин 41'    
(4:0) Торрес Ферран 66'    
(5:0) Марез Рияд 69'    
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Стоунс Джон Диаш Рубен   70' (Гарсия Эрик (   70') Менди Бенджамин Де Брёйне Кевин Родри Эрнандес   46' (Фернандиньо Фернандо (   46') Гюндоган Илкай Марез Рияд Жезус Габриэль Торрес Ферран   67' (Фоден Фил (   67')
Запасные: Силва Бернарду Стерлинг Рахим Стеффен Закари Канселу Жоау
Пикок-Фаррелл Бэйли Лоутон Мэттью Ми Бен Тарковски Джеймс Тэйлор Чарли Родригес Джей Вествуд Эшли Бенсон Джош Макнил Дуайт Вуд Крис   67' (Питерс Эрик (   67') Барнс Эшли   81' (Выдра Матей (   81')
Запасные: Норрис Уилл Гудмундссон Йоханн Данн Джимми Лонг Кевин Гудридж Мэйс
28 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Бёрнли, Рияд Марез
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Комментарии (2)
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1
ингерман
28 Ноября 2020, 20:02

ай нормуль резалт.. жаль брёйн в концовочке пушкой в стойку угодил.. пепка до следующега мача не физрук.. )))

0
CELTIC FROST
28 Ноября 2020, 21:03

Какой он переменчивый получается - пепка)

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