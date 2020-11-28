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​Клопп – журналисту: «Милнер получил травму, поздравляю»

28 Ноября 2020, 19:31,

Depositphotos

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу травмы Джеймса Милнера в матче против «Брайтона» и в который раз раскритиковал календарь, который составляется в интересах телевещателей.

- Милнер получил травму подколенного сухожилия? – спросил журналист.

- Да, поздравляю, - ответил Клопп.

- Вы адресуете это мне лично?

- Нет, но вы ведь работаете на них, верно? Подколенное сухожилие. Сюрприз. Спросите у Криса Уайлдера [тренер «Шеффилд Юнайтед» выступал против пяти замен – прим.], как нам этого избежать.

- Вещатели работают по правилам Премьер-лиги, установленным клубами. Разве вам не следует обратиться с этим к клубам?

- Я не знаю, сколько повторять, но ведь это вы ставите игры на 12:30. Не ты лично. Но ваша компания. В декабре у нас ещё один раз будет ситуация, когда мы играем в среду, а затем в субботу в 12:30. Это опасно для игроков Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Джеймс Милнер
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