Клопп отреагировал на недовольство Салаха заменой

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после гостевой ничьей с «Брайтоном». Немец заявил, что гордится игрой своей команды в сложный для неё период.

Также Клопп отреагировал не недовольство своей заменой со стороны Мохамеда Салаха.

«Если Салах улыбается, когда покидает поле из-за замены, значит, что-то не так. Нам нужно быть осторожнее, ведь замены Мохамеду не нравятся, но это нормально», - рассказал Клопп в интервью BT Sport.

Напомним, матч «Брайтона» и «Ливерпуля» завершился вничью с результатом 1:1.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент. В воскресенье обойти мерсисайдцев может «Тоттенхэм».