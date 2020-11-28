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Клопп отреагировал на недовольство Салаха заменой

28 Ноября 2020, 18:52,

Depositphotos

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после гостевой ничьей с «Брайтоном». Немец заявил, что гордится игрой своей команды в сложный для неё период.

Также Клопп отреагировал не недовольство своей заменой со стороны Мохамеда Салаха.

«Если Салах улыбается, когда покидает поле из-за замены, значит, что-то не так. Нам нужно быть осторожнее, ведь замены Мохамеду не нравятся, но это нормально», - рассказал Клопп в интервью BT Sport.

Напомним, матч «Брайтона» и «Ливерпуля» завершился вничью с результатом 1:1.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии на текущий момент. В воскресенье обойти мерсисайдцев может «Тоттенхэм».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Мохамед Салах
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