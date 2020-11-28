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«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» на последней минуте

28 Ноября 2020, 17:26,

Евро-Футбол.Ру

«Брайтон», аутсайдер Премьер-лиги, дал бой «Ливерпулю»  в матче 10-го тура.

Протокол игры  
Брайтон 1:1 Ливерпуль
    60' Жота Диогу (0:1)
(1:1) Гросс Паскаль 90'    
Райан Мэтт Уайт Бен   82' Данк Льюис Уэбстер Адам Вельтман Йоел   45' Гросс Паскаль Биссума Ив Марч Соломон Уэлбек Данни Коннолли Аарон   63' (Лаллана Адам (   63' Джаханбакш Алиреза   71') Мопе Нил   26' (Троссар Леандро (   26')
Запасные: Бёрн Дэн Моламби Джейсон Альсате Стивен Стил Джейсон
Алиссон Бекер   90' Уильямс Неко   46' (Хендерсон Джордан (   46') Филлипс Натаниэль Фабиньо Энрике Робертсон Эндрю Милнер Джеймс   74' (Джонс Кёртис (   74') Вейналдум Джорджиньо Салах Мохамед   64' (Мане Садио (   64') Минамино Такуми Жота Диогу Фирмино Роберто
Запасные: Уильямс Рис III Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Ориги Дивок
28 ноября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

«Чайки» могли открывать счет в середине первого тайма, но  Нил Мопе, пробивая 11-метровый, не попал в пустой гол ворот. В ответ Мохамед Салах   уверенно реализовал выход один на один с вратарем, но там был офсайд. А вот меткий выстрел Диогу Жоты на 60-й минуте уже никто не отменил. Не был засчитан и гол Садио Мане в концовке. Казалось, «красные» уходят в отрыв в споре за первое место, но перед финальным свистком Паскаль Гросс отыграл гол с пенальти - 1:1.

«Ливерпуль» все равно единолично возглавляет таблицу, но отрыв от «Тоттенхэма» - всего очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Брайтон
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Комментарии (5)
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0
Misha_diablo_football
28 Ноября 2020, 17:59

Ливерпуль сам не свой, в этом сезоне битва за титул будет жаркой....

0
ингерман
28 Ноября 2020, 17:46

ай.. за манчестер силой судейки ужо и ливер начали притапливать..

1
piratesparadise
28 Ноября 2020, 17:44

Уэлбек не достает до мяча и по факту делает "накладку" Робертсону, который выносит мяч. Вместо желтой карточки для игрока брайтона, судья ставит пенальти в ворота Ливерпуля.

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2
Bourgignon Alex
28 Ноября 2020, 17:41

Судья - даже не уровень Чемпионшипа. Разобрался только с одним эпизодом - голом Мане из офсайда (пусть мне от этого и не легче). Ну а второй пенальти в ворота Ливерпуля - это вообще театр абсурда. На мыло!!!

2
KING KENNI
28 Ноября 2020, 17:39

Такими темпами Клопп не выдержит и просто уйдет из АПЛ.
Отвратительное судейство. Два гола отменили Ливерпуля и два пенальти поставили... Топят как могут, все средства хороши, даже не стесняются

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