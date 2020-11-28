«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» на последней минуте

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28 Ноября 2020, 17:26,
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«Брайтон», аутсайдер Премьер-лиги, дал бой «Ливерпулю» в матче 10-го тура.
Протокол игры
|60' Жота Диогу (0:1)
|(1:1) Гросс Паскаль 90'
Райан Мэтт • Уайт Бен • 82'Данк Льюис • Уэбстер Адам • Вельтман Йоел • 45'Гросс Паскаль • Биссума Ив • Марч Соломон • Уэлбек Данни • Коннолли Аарон 63' ( Лаллана Адам ( 63' • Джаханбакш Алиреза 71') • Мопе Нил 26' ( Троссар Леандро ( 26')
Запасные: Бёрн Дэн • Моламби Джейсон • Альсате Стивен • Стил Джейсон
Алиссон Бекер • 90'Уильямс Неко 46' ( Хендерсон Джордан ( 46') • Филлипс Натаниэль • Фабиньо Энрике • Робертсон Эндрю • Милнер Джеймс 74' ( Джонс Кёртис ( 74') • Вейналдум Джорджиньо • Салах Мохамед 64' ( Мане Садио ( 64') • Минамино Такуми • Жота Диогу • Фирмино Роберто
Запасные: Уильямс Рис III • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель • Ориги Дивок
28 ноября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
«Чайки» могли открывать счет в середине первого тайма, но Нил Мопе, пробивая 11-метровый, не попал в пустой гол ворот. В ответ Мохамед Салах уверенно реализовал выход один на один с вратарем, но там был офсайд. А вот меткий выстрел Диогу Жоты на 60-й минуте уже никто не отменил. Не был засчитан и гол Садио Мане в концовке. Казалось, «красные» уходят в отрыв в споре за первое место, но перед финальным свистком Паскаль Гросс отыграл гол с пенальти - 1:1.
«Ливерпуль» все равно единолично возглавляет таблицу, но отрыв от «Тоттенхэма» - всего очко.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Брайтон
Ливерпуль сам не свой, в этом сезоне битва за титул будет жаркой....
ай.. за манчестер силой судейки ужо и ливер начали притапливать..
Уэлбек не достает до мяча и по факту делает "накладку" Робертсону, который выносит мяч. Вместо желтой карточки для игрока брайтона, судья ставит пенальти в ворота Ливерпуля.
Судья - даже не уровень Чемпионшипа. Разобрался только с одним эпизодом - голом Мане из офсайда (пусть мне от этого и не легче). Ну а второй пенальти в ворота Ливерпуля - это вообще театр абсурда. На мыло!!!
Такими темпами Клопп не выдержит и просто уйдет из АПЛ.
Отвратительное судейство. Два гола отменили Ливерпуля и два пенальти поставили... Топят как могут, все средства хороши, даже не стесняются