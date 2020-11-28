«Ливерпуль» упустил победу над «Брайтоном» на последней минуте

«Брайтон», аутсайдер Премьер-лиги, дал бой «Ливерпулю» в матче 10-го тура.

«Чайки» могли открывать счет в середине первого тайма, но Нил Мопе, пробивая 11-метровый, не попал в пустой гол ворот. В ответ Мохамед Салах уверенно реализовал выход один на один с вратарем, но там был офсайд. А вот меткий выстрел Диогу Жоты на 60-й минуте уже никто не отменил. Не был засчитан и гол Садио Мане в концовке. Казалось, «красные» уходят в отрыв в споре за первое место, но перед финальным свистком Паскаль Гросс отыграл гол с пенальти - 1:1.

«Ливерпуль» все равно единолично возглавляет таблицу, но отрыв от «Тоттенхэма» - всего очко.