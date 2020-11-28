Себальос: «Арсенал» был почти мёртв до прихода Артеты»

Хавбек лондонского «Арсенала» Дани Себальос высказался о работе испанского специалиста Микеля Артеты на посту главного тренера команды.

«До назначения Артеты «Арсенал» был практически мертв, однако потом команда выиграла Кубок Англии и Суперкубок. Не прошло и года с прихода Артеты в клуб, но он уже успел серьезно все изменить. Этот наставник необходим нам», - приводит слова полузащитника издание The Sun.

Артета занял пост главного тренера «канониров» в декабре прошлого года, подписав контракт на 3,5 сезона.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает лишь 11-е место после девяти проведенных матчей.