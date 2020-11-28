«Манчестер Сити» нашёл замену Агуэро в итальянском гранде

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может покинуть миланский «Интер» и вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за «Челси», «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».

Как информирует издание The Telegraph, заинтересованность в услугах 27-летнего голеадора проявляет «Манчестер Сити». Руководство манкунианцев подыскивает замену 32-летнему аргентинцу Серхио Агуэро, контракт которого с клубом истекает летом 2021-го года.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Лукаку принял участие в семи поединках, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.