Клопп хочет сохранить Вейналдума в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном уходе из команды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

«Я буду очень рад, если он останется с нами. Меня полностью устраивает его игра. Вейналдум стал очень часто выходить на поле, думаю, все эти заметили. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится», - передает слова немецкого тренера издание Sky Sports.

Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Барселоны» и «Интера».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Вейналдум провел девять матчей. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2021-го года.