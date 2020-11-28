Клопп хочет сохранить Вейналдума в «Ливерпуле»

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28 Ноября 2020, 12:33,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном уходе из команды голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума.
«Я буду очень рад, если он останется с нами. Меня полностью устраивает его игра. Вейналдум стал очень часто выходить на поле, думаю, все эти заметили. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится», - передает слова немецкого тренера издание Sky Sports.
Ранее сообщалось об интересе к голландцу со стороны «Барселоны» и «Интера».
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Вейналдум провел девять матчей. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрген Клопп, Джорджиньо Вейналдум