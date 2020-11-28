Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Юнайтед» интересен одноклубник Головина

28 Ноября 2020, 12:28,

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Форвард Виссам Бен-Йеддер, правами на которого владеет французский «Монако», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом рапортует издание ESPN.

По данным источника, заинтересованность в услугах 30-летнего бомбардира проявляет «Манчестер Юнайтед». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Действующий трудовой договор Бен-Йеддера с монегасками рассчитан до середины 2024-го года. Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий сыграл десять матчей, отметившись шестью забитыми мячами и одним ассистом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Виссам Бен Йеддер
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