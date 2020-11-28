Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Александер-Арнольд раскритиковал календарь АПЛ

28 Ноября 2020, 10:18,

Global Look Press

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мнением о календаре английской Премьер-лиги.

«В нынешнем сезоне время начала матчей противоречит здравому смыслу. Любой, кто здраво оценивает ситуацию, поймет, что такого не должно быть. Командам не хватает времени, чтобы нормально отдохнуть. Мы не можем так быстро восстанавливаться. Мышцы функционируют не на 100%, из-за чего многие травмируются. Это нужно менять», - цитирует игрока издание Evening Standard.

После девяти туров мерсисайдцы набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трент Александер-Арнольд
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