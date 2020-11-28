«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать вингера «Барселоны»

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28 Ноября 2020, 10:12,
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Французский вингер Усман Дембеле, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
Согласно данным издания Daily Mail, руководство английского гранда заинтересовано в аренде 23-летнего футболиста. Манкунианцы предпримут попытку оформить сделку в грядущее зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что «красные дьяволы» не хотят прописывать в договоре пункт о последующем выкупе Дембеле.
Усман перешел в «Барселону» летом 2017-го года за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне Примеры он провел шесть поединков и отметился одним голом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Усман Дембеле, Трансферы футбола - зима 2021
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