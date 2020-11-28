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«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать вингера «Барселоны»

28 Ноября 2020, 10:12,

Global Look Press

Французский вингер Усман Дембеле, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным издания Daily Mail, руководство английского гранда заинтересовано в аренде 23-летнего футболиста. Манкунианцы предпримут попытку оформить сделку в грядущее зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что «красные дьяволы» не хотят прописывать в договоре пункт о последующем выкупе Дембеле.

Усман перешел в «Барселону» летом 2017-го года за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне Примеры он провел шесть поединков и отметился одним голом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Усман Дембеле, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Ноября 2020, 12:18

Хрустальному бембеле трудно будет проявить себя в АПЛ ещё с такой ротацией в атаке Му-му....

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