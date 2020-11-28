«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать вингера «Барселоны»

Французский вингер Усман Дембеле, правами на которого владеет каталонская «Барселона», продолжает находиться в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным издания Daily Mail, руководство английского гранда заинтересовано в аренде 23-летнего футболиста. Манкунианцы предпримут попытку оформить сделку в грядущее зимнее трансферное окно. При этом отмечается, что «красные дьяволы» не хотят прописывать в договоре пункт о последующем выкупе Дембеле.

Усман перешел в «Барселону» летом 2017-го года за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне Примеры он провел шесть поединков и отметился одним голом.