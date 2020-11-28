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Гвардиола рассказал, усилится ли «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно

28 Ноября 2020, 09:36,

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Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ныне занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», ответил на вопрос о возможных подписаниях новых игроков в период зимнего трансферного окна.

«Трансферы в январе? Нет, этого не будет. Мы собрали фантастическую команду, которая способна бороться за победу во всех турнирах. Футболисты прекрасно играют и продолжат это делать», - приводит слова наставника пресс-служба манкунианского клуба.

«Манчестер Сити» не самым удачным образом стартовал нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков после восьми матчей и занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Трансферы футбола - зима 2021
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