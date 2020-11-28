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Артета – о Пепе: «Людям свойственно делать ошибки»

28 Ноября 2020, 00:36,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре атакующего полузащитника Николя Пепе в матче с «Мольде» (3:0).

«Людям свойственно делать ошибки и проживать трудные времена. Самое главное – правильно на это реагировать. Вы могли видеть по движениям Пепе, как он был активен с первых минут встречи. Он провёл отличный матч», - цитирует Артету TV2 Norway.

Напомним, что Пепе получил красную карточку в необязательной ситуации в матче с «Лидсом» (0:0), за это на него обрушился шквал критики, в том числе и от главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. В матче с «Мольде» Пепе отметился забитым голом и был номинирован на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Николя Пепе
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