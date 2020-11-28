Артета – о Пепе: «Людям свойственно делать ошибки»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре атакующего полузащитника Николя Пепе в матче с «Мольде» (3:0).

«Людям свойственно делать ошибки и проживать трудные времена. Самое главное – правильно на это реагировать. Вы могли видеть по движениям Пепе, как он был активен с первых минут встречи. Он провёл отличный матч», - цитирует Артету TV2 Norway.

Напомним, что Пепе получил красную карточку в необязательной ситуации в матче с «Лидсом» (0:0), за это на него обрушился шквал критики, в том числе и от главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. В матче с «Мольде» Пепе отметился забитым голом и был номинирован на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.