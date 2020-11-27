«Тоттенхэм» хочет подписать вингера «Лестера»

Вингер «Лестера» Демарай Грэй может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Express, предметный интерес к 24-летнему англичанину проявляет «Тоттенхэм». Отмечается, что Грэй не собирается продлевать контракт с «Лестером», который истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, «лисы», возможно, продадут футболистам зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.

За основную команду «Лестера» Грэй сыграл лишь один матч в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

По версии авторитетного портала Transfemarkt стоимость англичанина оценивается в двенадцать миллионов евро.