«Тоттенхэм» хочет подписать вингера «Лестера»

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27 Ноября 2020, 22:39,
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Вингер «Лестера» Демарай Грэй может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает Daily Express, предметный интерес к 24-летнему англичанину проявляет «Тоттенхэм». Отмечается, что Грэй не собирается продлевать контракт с «Лестером», который истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, «лисы», возможно, продадут футболистам зимой, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги.
За основную команду «Лестера» Грэй сыграл лишь один матч в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.
По версии авторитетного портала Transfemarkt стоимость англичанина оценивается в двенадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - зима 2021, Демарай Грэй