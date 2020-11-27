Моуринью: «У «Челси» сильный состав. Лэмпард может выбирать между Менди и самым дорогим голкипером в истории АПЛ»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Челси».

«Меня не волнует то, что мы можем остаться на первом месте после победы. Я повторяю одну вещь с самого начала сезона – для нас важна просто победа в каждом отдельном матче. Ничего более.

Игра будет на три результата. Я уже давно в футболе и понимаю, что может случиться всё угодно, но мы, конечно, едем за победой.

«Челси» обладает очень сильным составом, они могут проводить ротацию, например, выпустить Менди или самого дорогого голкипера в истории АПЛ. У них потрясающая команда, поэтому я даже не думаю о том, кто у них выйдет», - цитирует Моуринью Sky Sports.