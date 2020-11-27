​Мечта Хедиры может исполниться: два клуба АПЛ поборются за игрока

Полузащитник Сами Хедира может исполнить свою мечту и поиграть в английской Премьер-лиге. Интерес к немцу проявляет «Тоттенхэм», причём Хедира недавно говорил о желании снова поиграть под руководством Жозе Моуринью.

В то же время Football Italia, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что гонку за Хедирой выигрывает «Эвертон». Рулевой «ирисок» Карло Анчелотти недавно рассказывал о том, что хотел бы снова поработать с Сами.

В этом сезоне Хедира не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. На Лигу чемпионов полузащитник и вовсе не был заявлен.