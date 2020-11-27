Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Мечта Хедиры может исполниться: два клуба АПЛ поборются за игрока

27 Ноября 2020, 19:59,

Global Look Press

Полузащитник Сами Хедира может исполнить свою мечту и поиграть в английской Премьер-лиге. Интерес к немцу проявляет «Тоттенхэм», причём Хедира недавно говорил о желании снова поиграть под руководством Жозе Моуринью.

В то же время Football Italia, ссылаясь на собственные источники, пишет о том, что гонку за Хедирой выигрывает «Эвертон». Рулевой «ирисок» Карло Анчелотти недавно рассказывал о том, что хотел бы снова поработать с Сами.

В этом сезоне Хедира не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. На Лигу чемпионов полузащитник и вовсе не был заявлен.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Тоттенхэм, Эвертон, Сами Хедира, Трансферы футбола - зима 2021
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