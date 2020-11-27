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Гвардиола: «Агуэро заслуживает честных переговоров»

27 Ноября 2020, 19:47,

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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу нападающего Серхио Агуэро, являющегося лучшим бомбардиром в истории клуба.

Действующий контракт Агуэро с «горожанами» истекает в конце текущего сезона.

«Агуэро до сих пор не в лучшем своём состоянии. Не стоит забывать, что он долгое время пропустил из-за травмы, а затем вернулся и снова травмировался.

Серхио заслуживает честных переговоров, чтобы добиться лучшего для него, для клуба и для всех. Как я уже говорил, мне посчастливилось поработать с невероятными футболистами. Агуэро точно входит в это число, особенно с точки зрения того, какой он человек», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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