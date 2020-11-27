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​Сульшер сравнил Фернандеша с Роналду

27 Ноября 2020, 19:19,

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сравнил Бруну Фернандеша с Криштиану Роналду.

«Бруну вносит такой же вклад в командную игру и имеет такое же влияние на своих партнёров по команде, как и Роналду. Просто посмотрите на наши результаты с момента перехода Фернандеша. У него много энергии, он является лидером и командным игроком. Это является ключевым моментом для нашего будущего», - цитирует Сульшера Sky Sports.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Тоттенхэма» команда Сульшера отстаёт на семь зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Криштиану Роналду, Уле Гуннар Сульшер, Бруну Фернандеш
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